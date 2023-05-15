В Одесской области обнаружили массовое отравление животных: что известно?

В Слободской территориальной громаде, расположенной на территории Подольского района, было зафиксировано массовое отравление сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в «Ассоциации аграриев Подольского района».
В общественной организации «Ассоциация аграриев Подольского района» сообщили, что к ним обратились фермеры из села Кирилловка, где сразу умерли 12 коз с козлятами. Также симптомы отравления были у коров и телят.
Хозяева вызвали полицию и написали заявление. Кроме этого, причину массовой гибели животных установить не могут.
Но хозяева животных считают, что падеж скота связан с опрыскиванием полей у пастбища, о котором заранее официально не были предупреждены. Могут ли теперь сельхозпроизводители рассчитывать на компенсацию ущерба, будет разбираться соответствующие органы.
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Фото: Ассоциация аграриев Подольского района