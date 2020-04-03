Работа во время карантина: какие вакансии ищут украинцы (статистика)

Украинское правительство чуть ли не каждую неделю ужесточает карантинные меры, из-за чего предпринимателям приходится закрывать предприятия, заведения, филиалы и т.п.

Впоследствии множество граждан лишилось возможности зарабатывать. Украинцы начали массово подавать свои резюме на сайты-поисковики работы. Как оказалось, количество анкет выросло на 58% почти за 10 дней.

Об этом сообщает «headhunter.ua».

Судя по аналитике на данном ресурсе, топы поиска профессий поменялись уже в марте, когда был введен карантин. С 2019 и в начале 2020 года первые три места в поиске занимали «начало карьеры», «IT, телеком» и «продажи». В марте этот список поменялся – в него вошел «топ-менеджмент» (доля поиска которого поднялась с 5% до 10%). А «начало карьеры» отошло аж на 4-е место.

Топ возвратных групп тоже поменялся. Ранее первое место в поиске занимали молодые специалисты от 18 до, максимум, 30 лет. Теперь лидирующую позицию в поиске по численности занял сегмент граждан 30-40 лет. Также активность начала проявлять возвратная группа 40-50 и 50-60 лет. До 63% поднялась доля ищущих работу мужчин, когда месяц назад их было на 10% меньше.

Также следует отметить, что на онлайн рынке труда увеличилась доля резюме от сотрудников с опытом работы более 6 лет. Ранее таких анкет было всего 53%, а теперь – 67% от общего количества ищущих место работы на данном ресурсе.

Фото: sunhome

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