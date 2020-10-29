Над губернатором Одесской области замаячила угроза увольнения, – источник в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить председателей пяти областных государственных администраций (ОГА), в том числе губернатора Одесской области Максима Куцего.

Об этом пишет «Страна», ссылаясь на своего источника в Офисе главы государства.

«На выход – Александр Стадник – глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев – глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер – глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко – глава Днепровской ОГА и Максим Куцый – глава Одесской ОГА. По этим людям уже принято решение», – цитирует источника издание.

По данным источника, накануне уже начались собеседования с кандидатами на должности губернаторов.

Напомним, 36-летний предприниматель Максим Куцый возглавил Одесскую область в октябре 2019 года. Тогда Зеленский заявлял, что именно Куцый оказался самым «чистым» из всех кандидатур, то есть человеком без явного криминала и компрометирующих связей.

Фото: ua-rating.com