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Словарь современного украинского языка назвал главное слово 2020 года

Словарь современного украинского языка назвал главное слово 2020 года

Главным словом ушедшего 2020 года, по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мислово» стало «коронавирус» и его производные – например, «ковид».

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Большинство наиболее употребляемых слов также связаны со всемирной эпидемией COVID-19.

Так, сообщают на сайте словаря, главными в минувшем году стали слова «пандемия», «карантин», «индофемия» (быстрое и неконтролируемое распространение непроверенной информации), «самоизоляция», «вакцина, «дистанционка». А также – «Беларусь», «перемирие», «кризис», «децентрализация».

Словарь «Мислово» создан в 2012 году. Слово года он выбрал в восьмой раз.

Самые популярные слова прошедших годов: 2019 – «диджитализация»; 2018 – «томос»; 2017 – «безвиз»; 2016 – «коррупция»; 2016 – блокада; 2015 – киборги; 2013 – «евромайдан».

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