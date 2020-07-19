SkyUp отменит часть авиарейсов из Одессы

Авиакомпания SkyUp Airlines оптимизирует свою летную программу. Часть пассажирских маршрутов лоукостер отметит, запуск некоторых – отложит.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Отменят в 2020 году, в частности, часть рейсов и из Одесского аэропорта:
- Одесса – Ереван – Одесса
- Одесса – Батуми – Одесса
- Одесса – Ираклион – Одесса
- Одесса – Тбилиси – Одесса
“Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон”, – сказано в сообщении.
Об открытии отмененных из Одессы рейсов авиакомпания объявляла еще в начале 2020 года.