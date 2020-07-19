SkyUp отменит часть авиарейсов из Одессы

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отменят в 2020 году, в частности, часть рейсов и из Одесского аэропорта:

Одесса – Ереван – Одесса

Одесса – Батуми – Одесса

Одесса – Ираклион – Одесса

Одесса – Тбилиси – Одесса

“Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон”, – сказано в сообщении.

Об открытии отмененных из Одессы рейсов авиакомпания объявляла еще в начале 2020 года.