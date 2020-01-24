Українська авіакомпанія SkyUp буде виконувати авіарейс до Греції

Відсьогодні розпочався продаж квитків у напрямку Греції з кількох міст України.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії SkyUp.

– Корфу, Крит та Закінтос – ось три головних слова для вашого великого грецького літа. Адже сьогодні стартує продаж квитків SkyUp Airlines до островів Греції з Києва та регіонів, – повідомили у пресслужбі.

Зокрема з Одеси щовівторка виконуватимуться рейси:

Одеса — Іракліон — від 3 034 грн

Іракліон — Одеса — від 2 796 грн

Коли: з 19.05.20 до 06.10.20

Вартість квитка в один кінець без багажу. Актуальна на момент публікації.

Фото: MapMe.Club

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