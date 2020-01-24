Українська авіакомпанія SkyUp буде виконувати авіарейс до Греції

Відсьогодні розпочався продаж квитків у напрямку Греції з кількох міст України.
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії SkyUp.
– Корфу, Крит та Закінтос – ось три головних слова для вашого великого грецького літа. Адже сьогодні стартує продаж квитків SkyUp Airlines до островів Греції з Києва та регіонів, – повідомили у пресслужбі.
Зокрема з Одеси щовівторка виконуватимуться рейси:
- Одеса — Іракліон — від 3 034 грн
- Іракліон — Одеса — від 2 796 грн
Коли: з 19.05.20 до 06.10.20
Вартість квитка в один кінець без багажу. Актуальна на момент публікації.
Фото: MapMe.Club
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