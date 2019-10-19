Сквер, стадион, уборная и башня: на общественный бюджет Одессы претендуют четыре проекта

На платформе «Социально активный гражданин» продолжается набор проектов от одесситов на Общественный бюджет. Сроки подачи заявок планируют продлить до конца месяца. Пока можно ознакомиться с четырьмя предложениями. Они предполагают улучшения в пределах поселка Котовского.

Первым, как мы уже сообщали, появился проект, предполагающий установку уменьшенной копии Эйфелевой башни на улице Крымский бульвар (на пересечении Десантного бульвара).

Данный проект, бюджет которого составляет 1 миллион 499 тысяч 800 гривен, опубликован 10 октября. Его автор – Александр Тыцкун. В прошлом году проект его жены Ольги по благоустройству придомовой территории стал победителем.

16 октября на платформе появился еще один проект от Александра Тыцкуна – спортивный мини-стадион для детей по адресу: улица Давида Ойстраха, 18. Бюджет проекта почти такой же, как и у башни, – 1 миллион 491 тысячи 754 гривен.

Оставшиеся два проекта – от ООО «УК «Суворовский». Так, управляющая компания предлагает установить уборную на Крымском бульваре (ул. Десантная, 18) за 937 тысяч 456 грн. А второй проект связан с благоустройством придомовой территории домов по адресу: улица Марсельськая 10,14,18. Назван он «Сквер Марсель». Бюджет проекта – 1 миллион 499 тысяч 992 гривны.

Отклоненных проектов пока нет.

Напомним, что победителями голосования в прошлый раз стали: световые муралы, голографический памятник архитектору Льву Влодеку, инновационные технологии для 122-й школы. А также благоустройство Ботанического треугольника, который стал сквером «За мир» и множество других мелких благоустройств.

Среди всех проектов за эти годы можно выделить один печально известный – это качели на Греческой площади, которые обошлись городу в 4 миллиона 772 тысячи гривен. Их сломали уже через 9 месяцев после установки.

Фото: citizen.odessa.ua