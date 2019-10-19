fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Сквер, стадион, уборная и башня: на общественный бюджет Одессы претендуют четыре проекта

Сквер, стадион, уборная и башня: на общественный бюджет Одессы претендуют четыре проекта

На платформе «Социально активный гражданин» продолжается набор проектов от одесситов на Общественный бюджет. Сроки подачи заявок планируют продлить до конца месяца. Пока можно ознакомиться с четырьмя предложениями. Они предполагают улучшения в пределах поселка Котовского.

Первым, как мы уже сообщали, появился проект, предполагающий установку уменьшенной копии Эйфелевой башни на улице Крымский бульвар (на пересечении Десантного бульвара).

Данный проект, бюджет которого составляет 1 миллион 499 тысяч 800 гривен, опубликован 10 октября. Его автор – Александр Тыцкун. В прошлом году проект его жены Ольги по благоустройству придомовой территории стал победителем.

16 октября на платформе появился еще один проект от Александра Тыцкуна – спортивный мини-стадион для детей по адресу: улица Давида Ойстраха, 18. Бюджет проекта почти такой же, как и у башни, – 1 миллион 491 тысячи 754 гривен.

Оставшиеся два проекта – от ООО «УК «Суворовский». Так, управляющая компания предлагает установить уборную на Крымском бульваре (ул. Десантная, 18) за 937 тысяч 456 грн. А второй проект связан с благоустройством придомовой территории домов по адресу: улица Марсельськая 10,14,18. Назван он «Сквер Марсель». Бюджет проекта – 1 миллион 499 тысяч 992 гривны.

Отклоненных проектов пока нет.

Напомним, что победителями голосования в прошлый раз стали: световые муралы, голографический памятник архитектору Льву Влодеку, инновационные технологии для 122-й школы. А также благоустройство Ботанического треугольника, который стал сквером «За мир» и множество других мелких благоустройств.

Среди всех проектов за эти годы можно выделить один печально известный – это качели на Греческой площади, которые обошлись городу в 4 миллиона 772 тысячи гривен. Их сломали уже через 9 месяцев после установки.

Фото: citizen.odessa.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить