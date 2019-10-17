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Новости Одессы и Одесской области

Облако, интерактив и мультимедиа: в одесской школе запустили технологии будущего

Облако, интерактив и мультимедиа: в одесской школе запустили технологии будущего

Новинки науки и техники решили испытать в школе №122, что в центре города на улице Старопортофранковской.

Там начали внедрять проект Smart Technologies.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Преподаватели школы уже знают, что такое облачный сервис и программное обеспечение. Они стали чаще использовать на уроках интерактивную доску и мультимедийный процессор. А для учеников приобрели 15 планшетов, где ученики в деталях видят материал, который демонстрирует учитель.

Чтобы закупить ноутбуки и прочее оборудование, городские власти потратили 1,4 млн грн. Пока в эксперименте по программе технологий будущего принимают участие только ученики пяти классов школы №122.

Фото: пресс-служба мэрии

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