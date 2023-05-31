Скорость, мобильность, оперативность: 30 мая на улицы Одессы выехал мотопатруль (видео)

С 30 мая улицы Одессы будут патрулировать полицейские на мотоциклах. Главная задача мотопатрулей – прибыть на место происшествия первыми и профессионально выполнить свои обязанности.

А входит в обязанности мотопатрулей оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оформление необходимых документов, регулирование движения, сообщают в Патрульной полиции Одессы.

Кроме того, они будут преследовать и останавливать нарушителей ПДД, а также реагирование на сообщения о правонарушениях по горячим следам.

Также в Патрульной полиции добавляют, что мотопатрульный должен не только мастерски управлять железным конем, но и быть специалистом своего дела.

Ранее мы писали, что на улицы Одессы выехал велопатруль. Велоинспекторы будут ездить по паркам и пешеходным зонам, патрулировать центральную часть города, набережные и улочки, труднодоступные служебным автомобилям.

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