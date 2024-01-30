Мэр Одессы показал в декларации свое состояние за 2022 и 2021 годы: чем владеет Геннадий Труханов

Согласно декларации, существенных изменений в состоянии мэра Одессы в течение 2021 и 2022 годов не происходило.

По состоянию на 2022 год Геннадию Труханову принадлежит здание в Одессе площадью 252 кв. м и земельный участок площадью 681 кв. м, которыми он владеет совместно с матерью. В личной собственности мэра квартира 131 кв. м, а у его мамы — участок 26 тыс. 970 кв. м в Винницкой области.

В течение двух задекларированных лет доходы мэра существенно не изменились. В 2021 году он заработал 277,9 тыс. гривен, а в 2022 – 285,5 тыс. грн.

Наличными в 2021 году он держал 66,7 тыс. гривен, в банках — 350,9 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов и 16,5 тыс. евро. В 2022 году наличных увеличилось — 355,9 тыс. гривен и 180 тыс. долларов, в банках — 418,7 тыс. гривен, 2,5 тыс. долларов и 16,5 тыс. евро.

Согласно декларации, личного автомобиля у мэра нет. Он перемещается на Range Rover 2012 года выпуска, арендованного у ООО «Лесор Одесса».

Кроме того, Труханов оказался ценителем дороги наручных часов: Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne.

Мать мэра зарегистрировала в декларации часы Bovet и украшения с драгоценными камнями.

У матери Геннадия Труханова наличными в 2021 году было чуть больше миллиона гривен и 658 тыс. долларов, на счетах — 20 тыс. гривен и 44,7 тыс. долларов. В 2022 году у мамы мэра наличными хранилось 846,7 тыс. гривен и 502,7 тыс. долларов, в банках — 29,4 тыс. гривен.

Отчим Труханова после щедрого подарка на счетах остался почти без денег. В 2021 году на счетах было 380 гривен, а в 2022 — 774 гривны.