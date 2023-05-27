Сколько школ Одесской области заканчивают этот учебный год очно?

557 учреждений общего среднего образования Одесской области завершают этот учебный год в очном и смешанном формате.
2022/23 учебный год стал вызовом как для педагогов, так и для родителей. Педагоги столкнулись с тем, что во многих школах не обустроены укрытия на случай ракетной опасности. У родителей тоже не было покоя, потому что в начале года считанные учебные заведения могли себе позволить очную форму обучения.
По словам директора департамента образования и науки Одесской ОВ Александра Лончака, по состоянию на 1 сентября прошлого года из 725 заведений общесреднего образования – 331 заведение начало работу в очном и смешанном формате. Каждый день количество учебных заведений, которые могли посадить учеников за парты, увеличивалось. К концу учебного года 557 образовательных учреждений в Одесской области завершают образовательный процесс в очном и смешанном форматах.
Перед Одесской ОВА стоит задача, чтобы 1 сентября 2023 школьники вышли на очный формат обучения. Среди родителей проведут опрос, чтобы учесть все их пожелания.
Напомним, что после зимних каникул количество детей, очно посещавших школу, увеличилось.
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