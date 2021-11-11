Новости Одессы и Одесской области

Сколько платят за интернет и телефон заключенные в Одессе

Сколько платят за интернет и телефон заключенные в Одессе

С недавнего времени заключенные, содержащиеся в ГУ «Одесский следственный изолятор», могут воспользоваться IP–телефонией и интернетом.

Подписаться

О новых возможностях для обитателей СИЗО рассказала администрация учреждения на своей страничке в Facеbook.

В Одесском СИЗО  у заключенных появились телефон и интернет

В государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению доступа к Интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, заключенным под стражу в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Законным основанием для таких услуг служит постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 2021 г. (N 828).

Теперь заключенные могут общаться с родными, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние данного лица.

В заведении также отмечают, что так они обеспечивают соблюдение прав человека, уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией. А заодно пополняют «спецфонд».

Читайте также: Заключенным в СИЗО разрешили интернет и телефон

Стоимость услуг составляет:

  • 15 минут разговора – 9,11 грн
  • телефонные разговоры в месяц – 662,4 грн
  • 15 минут Интернета – 7 грн
  • Интернет в месяц (планшет) – 508,8 грн

Все разговоры заключенных автоматически записываются.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесский СИЗО завезли игровые приставки.  Они нужны для реабилитации заключенных с помощью киберспорта.

Еще новости об Одесском следственном изоляторе:

Фото ГУ «Одесский следственный изолятор»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Вопрос-ответ: важна ли скорость интернета для майнинга
    Вопрос-ответ: важна ли скорость интернета для майнинга

    Майнинг — это заработок криптовалюты за счет мощностей компьютеров или специализированных ферм. Но, чтобы оборудование помогало добывать цифровую валюту, ему необходимо обеспечить подключение к интернету. Иначе любая ферма станет просто вычислительной машиной. Вопрос вызывает сам интернет — каким он должен быть и на что нужно обращать внимание при организации подключения?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Мобильные прокси для ZennoPoster: что лучше выбрать для работы
    Мобильные прокси для ZennoPoster: что лучше выбрать для работы

    Zennoposter: что за программа, для чего нужна и какие специалисты используют ZennoPoster – это программа для оптимизации рутинной работы. В нее входит целый набор полезных средств, среди которых есть даже простой редактор кода (C# и PHP), для которого даже не нужно знать программирование. Фишка программы в том, что она умеет записывать действия человека в интернете,

    ПОДРОБНЕЕ
  • Интернет помнит все. Как удалить информацию о себе из поиска Google?
    Интернет помнит все. Как удалить информацию о себе из поиска Google?

    В Украине самым популярным поисковиком считается Google. Мы уже не запоминаем названия сайтов, а просто пишем ключевые слова в поиске и Google нам все быстро находит. Но иногда в интернет «утекают» наши фотографии или персональные данные. И любой человек может их «нагуглить».

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Я календарь переверну – и снова 3 сентября»: как в соцсети пришел «Шуфутинов день» (видео, фото)
    «Я календарь переверну – и снова 3 сентября»: как в соцсети пришел «Шуфутинов день» (видео, фото)

    Сегодня 3 сентября – а значит что? Самое время «шуфутить»! Или «шуфутинить». Ну то есть вспомнить бессмертный хит Михаила Шуфутинского. А ведь этой песне уже без малого 28 лет. И за это время она успела стать не только визитной карточкой «короля шансона», но и одним из самых популярных интернет-мемов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Заключенным в СИЗО разрешили интернет и телефон
    Заключенным в СИЗО разрешили интернет и телефон

    11 августа правительство одобрило экспериментальный проект, согласно которому арестанты в следственных изоляторах смогут пользоваться интернетом и телефонной связью — за деньги. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, это демонстрирует открытость и дает широкие возможности для общения людям, которые находятся под стражей.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить