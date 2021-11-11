Сколько платят за интернет и телефон заключенные в Одессе

С недавнего времени заключенные, содержащиеся в ГУ «Одесский следственный изолятор», могут воспользоваться IP–телефонией и интернетом.
О новых возможностях для обитателей СИЗО рассказала администрация учреждения на своей страничке в Facеbook.
В Одесском СИЗО у заключенных появились телефон и интернет
В государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению доступа к Интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, заключенным под стражу в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.
Законным основанием для таких услуг служит постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 2021 г. (N 828).
Теперь заключенные могут общаться с родными, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние данного лица.
В заведении также отмечают, что так они обеспечивают соблюдение прав человека, уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией. А заодно пополняют «спецфонд».
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Стоимость услуг составляет:
- 15 минут разговора – 9,11 грн
- телефонные разговоры в месяц – 662,4 грн
- 15 минут Интернета – 7 грн
- Интернет в месяц (планшет) – 508,8 грн
Все разговоры заключенных автоматически записываются.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесский СИЗО завезли игровые приставки. Они нужны для реабилитации заключенных с помощью киберспорта.
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Фото ГУ «Одесский следственный изолятор»