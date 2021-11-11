Сколько платят за интернет и телефон заключенные в Одессе

С недавнего времени заключенные, содержащиеся в ГУ «Одесский следственный изолятор», могут воспользоваться IP–телефонией и интернетом.

О новых возможностях для обитателей СИЗО рассказала администрация учреждения на своей страничке в Facеbook.

В Одесском СИЗО у заключенных появились телефон и интернет

В государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» внедрен экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению доступа к Интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, заключенным под стражу в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Законным основанием для таких услуг служит постановление Кабинета Министров Украины от 11 августа 2021 г. (N 828).

Теперь заключенные могут общаться с родными, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние данного лица.

В заведении также отмечают, что так они обеспечивают соблюдение прав человека, уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией. А заодно пополняют «спецфонд».

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Стоимость услуг составляет:

15 минут разговора – 9,11 грн

телефонные разговоры в месяц – 662,4 грн

15 минут Интернета – 7 грн

Интернет в месяц (планшет) – 508,8 грн

Все разговоры заключенных автоматически записываются.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесский СИЗО завезли игровые приставки. Они нужны для реабилитации заключенных с помощью киберспорта.

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Фото ГУ «Одесский следственный изолятор»