11 августа правительство одобрило экспериментальный проект, согласно которому арестанты в следственных изоляторах смогут пользоваться интернетом и телефонной связью — за деньги. По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, это демонстрирует открытость и дает широкие возможности для общения людям, которые находятся под стражей.

Давайте разберемся, что это за широкие возможности и не приведет ли такая реформа к увеличению мошеннических схем с участием заключенных.

Разве в тюрьмах нет интернета?

Есть. Но согласно правил внутреннего распорядка, пользоваться интернетом могли только люди, уже получившие свой срок. В СИЗО это в основном персонал из хозяйственного корпуса, который развозит еду и выполняет другие работы в учреждении.

Если же человек находился под стражей, и по его делу еще не вынесли приговор, то доступ в интернет ему не давали. Но сейчас в Минюсте решили пересмотреть подход. Право на пользование интернетом получат все «постояльцы» следственных изоляторов.

Почему в Минюсте решили поменять правила?

Чтобы было, как в Европе. По европейским правилам, заключенные могут максимально часто общаться со своими семьями или другими людьми. Кроме того, Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал в своих решениях, что у заключенных есть право на уважение их семейной жизни. Поэтому государственные органы должны помогать заключенным поддерживать связь с близкими.

Люди, которые оказались в тюрьме, раньше были ограничены в контактах с внешним миром. Теперь, благодаря решению правительства, право на пользование интернетом и телефоном можно будет закрепить на законодательном уровне. Однако, проект еще на стадии эксперимента — выводы сделают только в 2023 году.

А если заключенный попытается надавить на свидетелей или потерпевших через интернет?

В Минюсте уверены, что смогут проконтролировать действия заключенных. Телефонные разговоры, к примеру, собираются фиксировать. Это должно снизить риск телефонного мошенничества. Что касается интернета, то пока не совсем понятно, как администрация изолятора будет ограничивать активность арестантов. По старым правилам, интернетом и телефоном можно было пользоваться только в обособленном помещении.

То есть всплеска мошенничества ждать не стоит?

В пояснительной записке к проекту сказано, что услугу платного интернета и IP-телефонии сделают лишь в некоторых изоляторах. Поэтому не нужно опасаться волны телефонных афер. Тем более, что для мошеннических схем заключенные вряд ли станут пользоваться легальной связью, которую контролирует администрация изолятора, считают правозащитники.

Мы уже рассказывали о платных камерах в одесском СИЗО — смотрите фотогалерею.

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