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Никогда не было и вот опять: из Одесского СИЗО сбежал осужденный (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Никогда не было и вот опять: из Одесского СИЗО сбежал осужденный (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Полиция разыскивает мужчину, который сегодня, 20 июля, сбежал из Одесского следственного изолятора.

Как сообщает областное управление полиции, Кутафин Сергей Александрович 1980 года рождения был осужден за кражу.

Для поимки беглеца в полиции ввели в действие план «Сирена».

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавый, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие, имеются царапины на теле и руках.

Был одет в темно-синие джинсы, без обуви.

беглец из СИЗО 2

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, позвонить в отдел полиции по телефону (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».

UPD: В полиции сообщили о задержании беглеца. Операция «Сирена» снята.

Раскрыть подробности пообещали немного позже.

Напомним, 22 июня в Одессе объявили в розыск Георгия Янова, подозреваемого в разбойном нападении и угоне. Он бежал перед рассмотрением в суде ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения. О поимке беглеца не сообщалось.

А три дня спустя, 25 июня, в одесском суде сбежал из-под конвоя Руслан Миколенко, подозреваемый в разбойном нападении на офис. На следующий день налетчика-беглеца разыскали и задержали. Все это время он скрывался в квартире своих знакомых.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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