Сколько ОСМД создали в Украине и в Одессе?

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день в стране организовано почти 33,5 тысячи ОСМД, объединивших более 180 тысяч домов. В Одесской области — 1938 ОСМД. Для сравнения: в 2015 году их было 734.

По Одессе официальные статистические данные есть только на 2019 год — 1252 ОСМД.

Но по предварительным расчетам, опираясь на заполненные самими объединениями анкеты, сегодня их может быть около 1600, считает президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов.

Не определились с выбором на сегодняшний день жильцы порядка 7400 домов. А всего в Одессе — около 9000 жилых

зданий. Это значит, что лишь 18% жителей всех одесских домов решили управлять своим жильем

самостоятельно. И тут все зависит не только от чиновников, но и от самих одесситов — пора уже признать себя

хозяевами и нести за свою собственность ответственность, убежден Станислав Драганов. А не ждать дядю, тетю,

которым наши дома почему-то должны быть важнее.