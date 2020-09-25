ОСМД по-одесски: почему в Одессе работают только 20 управляющих компаний?

Управляющими компаниями могут быть общества с ограниченной ответственностью (ООО), кооперативы, физлица-предприниматели. Они не занимаются предоставлением коммунальных услуг. После заключения договора с ОСМД и определением конкретного объема работ управляющая компания управляет процессом.

Управляющая компания привлекает субподрядные организации, нанимает для предоставления коммунальных услуг частные фирмы либо жилищно-коммунальные предприятия. Все это происходит на конкурсной основе с соблюдением тендерных процедур. Сумма в платежке, конечно, увеличивается, но также вырастает скорость и качество работ. А с увеличением конкуренции «гасится» и размер тарифов.

В Украине сегодня эффективно работают порядка 700 управляющих компаний. В Одессе — около 20.

— Рынок только пытается формироваться. Пока в Украине нет нормального законодательства — не убивающего конкуренцию и дающего возможность создавать эффективный рынок управления, — считает президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов. — В основном сейчас управляющие компании создаются или выходцами из тех же ЖКСов, или застройщиками для своих домов.

Эксперт поясняет, что формирование самостоятельных компаний крайне осложнено желанием самих жителей получать услуги по низкому тарифу. Но при этом — чтобы и качество было отличное. Миф о том, что это возможно при низкой стоимости услуг, продолжает раздуваться со стороны ЖКСов. Реальность совсем иная — хочешь получать качественную услугу — за нее нужно платить.