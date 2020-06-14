Учасникам пробного ЗНО повернуть кошти за те, що його не провели офлайн

Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Таке доручення Уряду дав Президент Володимир Зеленський 13 червня.

Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Зареєстровані учасники зможуть скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. У вартість пробного ЗНО входить оплата послуг за виконання значного обсягу робіт, як-от:

укладання тестів,

переклад цих тестів мовами національних меншин,

підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів,

доставка матеріалів до пункту тестування,

оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення,

виконання заходів із визначення результатів пробного ЗНО.

У 2020 році для виконання рекомендацій щодо безпечного проведення тестування регіональні центри оцінювання якості освіти також закуповували засоби індивідуального захисту та дезінфекції для пробного ЗНО.

Детальна інформація щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО буде розміщена на сайтах МОН та Українського центру оцінювання якості освіти після офіційного погодження.

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