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Скандал в одесском троллейбусе: как накажут мужчину, избившего кондуктора и девушку

Скандал в одесском троллейбусе: как накажут мужчину, избившего кондуктора и девушку

Одесские полицейские сообщили о подозрении мужчине, который в июле этого года набросился с кулаками на кондуктора троллейбуса и девушку, вставшую на ее защиту.

Об этом сообщили сегодня в областном управлении Нацполиции.

Напомним, инцидент, о котором сообщил полицейским очевидец, произошел в июле на улице Успенской в Одессе.

Правоохранители установили, что 38-летний гражданин соседней страны, проживающий в Одессе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, дерзко вел себя в общественном транспорте, отказался оплатить проезд и начал ссору с 52-летней женщиной-кондуктором. Обижая последнюю и ругаясь в ее сторону, он несколько раз ударил женщину по голове.

За работницу общественного транспорта вступилась 30-летняя одесситка и сделала дебоширу замечание, после которого тот переключил свое внимание на нее – он начал избивать девушку и тянуть за волосы, нанеся ей легкие телесные повреждения. Его остановили прибывшие по вызову полицейские.

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После проведения досудебного расследования и судебно-медицинской экспертизы, в полиции переквалифицировали действия мужчины со ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение) на статью 296 того же кодекса (хулиганство).

Мужчине сообщили о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, ему грозит штраф от 17000 до 34000 гривен либо пробационный надзор сроком до пяти лет, или же ограничение свободы на тот же срок.

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее сообщалось, что трое одесских патрульных предстанут перед судом за превышение служебных полномочий и применение насилия в отношении водителя и пассажира остановленного ими автомобиля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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