Скандал в одеському тролейбусі: як покарають чоловіка, який побив кондуктора та дівчину

Про це повідомили сьогодні в обласному управлінні Нацполіції.

Нагадаємо, інцидент, про який повідомив поліцейським очевидець, стався у липні на вулиці Успенській в Одесі.

Правоохоронці встановили, що 38-річний громадянин сусідньої країни, який проживає в Одесі, будучи в стані алкогольного сп’яніння, зухвало поводився у громадському транспорті, відмовився сплатити за проїзд і почав сварку з 52-річною жінкою-кондуктором. Ображаючи останню і лаючись у її бік, він кілька разів ударив жінку по голові.

За робітницю громадського транспорту заступилася 30-річна одеситка і зробила бешкетнику зауваження, після якого той переключив свою увагу на неї – він почав бити дівчину і тягнути за волосся, завдавши їй легких тілесних ушкоджень. Його зупинили поліцейські, які прибули на виклик.

Після проведення досудового розслідування та судово-медичної експертизи в поліції перекваліфікували дії чоловіка зі ст. 125 Кримінального кодексу України (навмисне легке тілесне ушкодження) на статтю 296 того ж кодексу (хуліганство).

Чоловіку повідомили про підозру у грубому порушенні громадського порядку, йому загрожує штраф від 17000 до 34000 гривень або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеження волі на той же термін.

Найближчим часом обвинувальний акт буде направлено до суду.

Раніше повідомлялося, що троє одеських патрульних постануть перед судом за перевищення службових повноваженьі застосування насильства щодо водія та пасажира зупиненого ними автомобіля.