Трое одесских полицейских будут судить за избиение людей: что произошло?

Три одесских патрульных предстанут перед судом за превышение служебных полномочий и применение насилия в отношении водителя и пассажира остановленного ими автомобиля. Обвинительный акт в отношении правоохранителей по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины направлены в суд, сообщает Одесская областная прокуратура.

Трех правоохранителей будут судить по ст 365 УКУ — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, наказуемым ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По данным следствия, в начале января этого года полицейские во время патрулирования Малиновского района остановили транспортное средство. Во время общения относительно причины остановки между одним из правоохранителей и пассажиром возник словесный спор, в результате чего патрульные без объяснения причин и без каких-либо законных оснований положили водителя и пожилого пассажира лицом на асфальт.

После этого на пенсионера надели наручники и доставили в отдел полиции для составления админпротокола. Там мужчину, который не оказывал никакого сопротивления, продолжали оскорблять словесно и наносить удары по ногам, туловищу и голове. В результате пострадавший получил множественные ушибы и перелом левого надколенника.

Двое обвиняемых уволены из правоохранительных органов, а третьему по итогам служебного расследования объявили выговор.

Напомним, чтона Жолио Кюри, 64 произошел конфликт, во время которого кинолог полиции выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Пострадавший получил ранения живота и грудной клетки.

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