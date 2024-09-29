Скандал с просроченной гуманитаркой в детской больнице: что рассказал глава благотворительного фонда (видео)

Продолжает набирать обороты скандал с просроченной гуманитарной помощью, которую привезли в Одесскую областную детскую клиническую больницу представители городской организации партии «Батьківщина» и благотворительного фонда «Шляхетна справа».
Как пишет издание «Думская», связавшееся со второй стороной конфликта, глава фонда «Шляхетна справа» Сергей Шутов опроверг все обвинения. По его словам, гуманитарная помощь, переданная детской больнице, соответствовала всем стандартам качества и с нормальными сроками годности, на что у фонда имеются соответствующие документы.
Волонтер отметил, что с начала полномасштабной войны фонд помогает медучреждениям, а вспыхнувший на днях скандал назвал результатом политических интриг.
«И вдруг этому событию неожиданно придали политический окрас. Этот груз мы получили официально на фонд по всем документам, чему у нас есть подтверждение. Мы помогаем нашим медучреждениям с первых дней полномасштабного вторжения. И ни разу не было ситуации, чтобы мы получали жалобы, ибо у фонда налажен жесткий контроль. Мы обязательно разберемся и проверим номенклатуру товара, что показали на фото и сверим с той, что выдавал наш фонд», – заявил Сергей Шутов.
При этом он добавил, что, будучи лидером организации «Батьківщина молода», пригласил присоединиться к помощи однопартийцев.
«Ранее наш фонд не работал в Одессе, мы работали в Подольске, Балте, Тарутино, Арцизе, Херсоне, Николаеве, на Донбассе. Нигде не было нареканий. В Одессе же для налаживания коммуникации я на первый раз пригласил товарищей по партии. Мы разгрузили машину, передали памперсы, витамины, антисептик и так далее. Медперсонал был благодарен фонду «Шляхетна справа». Мало того, никто не выложил в сети ни одного фото. И вдруг на следующий день разгорается скандал, что гуманитарная помощь просрочена, мы пиарились и т.д. Считаю все это провокацией, когда доброе дело очерняется ради того, чтобы заработать политические баллы и оболгать конкурентов», – уверен глава благотворительного фонда.
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