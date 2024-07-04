Новый специализированный транспорт получил одесский центр неотложной медицинской помощи

Новый специализированный транспорт получил одесский центр неотложной медицинской помощи

Очередная специализированная машина для автопарка Одесского городского центра неотложной медицинской помощи была передана при содействии мэра итальянского города Триест Роберто Дипьяцца. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Это уже пятая машина скорой помощи, которую одесситы получили от итальянцев.

Всего, с февраля 2022 года европейские города передали Одессе 17 автомобилей в рамках гуманитарной помощи. Часть из них, по согласованию с партнерами, передана военным и Херсонской городской больнице.

машина скорой помощи внутри

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