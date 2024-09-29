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Скандал із простроченою гуманітаркою у дитячій лікарні: що розповів голова благодійного фонду (відео)

Скандал із простроченою гуманітаркою у дитячій лікарні: що розповів голова благодійного фонду (відео)

Продовжує набирати обертів скандал із простроченою гуманітарною допомогою, яку привезли до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні представники міської організації партії «Батьківщина» та благодійного фонду «Шляхетна справа».

Як пише видання «Думська», яке зв’язалося з другою стороною конфлікту, голова фонду «Шляхетна справа» Сергій Шутов спростував усі звинувачення. За його словами, гуманітарна допомога, передана дитячій лікарні, відповідала всім стандартам якості та з нормальними термінами придатності, на що фонд має відповідні документи.

Волонтер зазначив, що з початку повномасштабної війни фонд допомагає медустановам, а скандал, що спалахнув днями назвав результатом політичних інтриг.

Волонтер Сергій Шутов

Сергій Шутов

«І раптом цій події несподівано надали політичного забарвлення. Цей вантаж ми отримали офіційно на фонд за всіма документами, чому ми маємо підтвердження. Ми допомагаємо нашим медзакладам із перших днів повномасштабного вторгнення. І жодного разу не було ситуації, щоб ми отримували скарги, бо фонд налагодив жорсткий контроль. Ми обов’язково розберемося та перевіримо номенклатуру товару, що показали на фото та звіримо з тією, що видавав наш фонд», – заявив Сергій Шутов.

При цьому він додав, що як лідер організації «Батьківщина молода» запросив приєднатися до допомоги однопартійців.

«Раніше наш фонд не працював в Одесі, ми працювали у Подільську, Балті, Тарутиному, Арцизі, Херсоні, Миколаєві, на Донбасі. Ніде не було нарікань. В Одесі для налагодження комунікації я вперше запросив товаришів по партії. Ми розвантажили машину, передали памперси, вітаміни, антисептик тощо. Медперсонал був вдячний фонду «Шляхетна справа». Мало того, ніхто не виклав у мережі жодного фото. І раптом наступного дня спалахує скандал, що гуманітарна допомога прострочена, ми піарилися тощо. Вважаю все це провокацією, коли добра справа очорнюється заради того, щоб заробити політичні бали та оббрехати конкурентів», – упевнений голова благодійного фонду.

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