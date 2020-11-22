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Скандал на Академической в Одессе: местные жители зарывают оставленные захватчиками траншеи (видео)

Скандал на Академической в Одессе: местные жители зарывают оставленные захватчиками траншеи (видео)

На улице Академической, 11 в Одессе, где противостояние с захватчиком придомовой территории завершилось в пользу местных жителей, состоялся “субботник”.

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Жители дома зарыли траншеи, оставленные захватчиками. А активисты предложили свою помощь в разработке дизайн-проекта благоустройства придомовой территории.

Об этом в эфире с места события рассказал одесский экоактивист Владислав Балинский.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, одесские активисты снесли забор на улице Академической, 11, установленный на незаконно захваченной придомовой территории. Полицейские и сотрудники охранной фирмы защищали сооружение, и в результате произошла массовая потасовка с применением слезоточивого газа.

Полиция открыла по факту драки уголовное производство по статье «Хулиганство».

А жильцы дома Академической, 11 не исключают, что на месте снесенного забора возведут новый.

Читайте также: В центре Одессы «титушки» атаковали авто активиста, сносившего забор на Академической (видео)

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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