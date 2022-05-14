Ситуация в Одесской области на утро 14 мая: Приднестровье и «Змеебаевка» под контролем (видео)

Ночь на субботу, 14 мая 2022 года, прошла в Одессе спокойно. Обстрелов не было, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Кроме того, представитель ОВА рассказал о ситуации в непризнанном Приднестровье. По его словам, на сегодняшний день там происходит «имитация определенных движений», но процесс под контролем.

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Это же касается и острова Змеиного, где рашисты пытаются установить системы противовоздушной обороны.

«Но соответствующие решения нашего военного руководства станут для врага фатальными»,

– предупреждает Братчук.

Кроме того, спикер ОВА напомнил, что на Николаевском направлении сейчас продолжаются бои. Враг использует артиллерийские системы, но нашим воинам есть чем им ответить.

Ми з Одеси!

Ніч в місті та області пройшла без обстрілів.

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Ласкаво просимо до пекла!

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ОРІЄНТУЄТЬСЯ, не мобілізує — відкласти паніку!

Разом до Перемоги! Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 13 мая 2022 г.

Фото Maxar Technology