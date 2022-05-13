Провокации в Приднестровье: поджог военкомата и атака нефтебазы

На территории непризнанного Приднестровья вражеские силы продолжают продвигать провокации: в частности зафиксирована попытка поджечь военкомат в Тирасполе и фейковая атака на нефтебазу.
Об этом сообщается в сегодняшней сводке Оперативного командования «Юг».
Как отмечают в Оперативном командовании, расшатывание ситуации в Приднестровье должно стать основанием для обвинения Украины в посягательстве на территорию непризнанной республики.
«Однако упорядоченная деятельность и система обороны приграничных районов с украинской стороны свидетельствуют о нелепости подобных обвинений.
Контрдиверсионные мероприятия в регионе системные и успешные, надежная охрана государственной границы обеспечена»,
– отмечается в сообщении.
По данным ОК «Юг», на сегодняшний день ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая, но угроза нанесения ракетных ударов остается в силе.
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Состав корабельной группировки рашистов в Черном море не меняется. Но враждебная активность вокруг острова Змеиного тщательно отслеживается.
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Одесситов и жителей области призывают не поддаваться ложному информационному воздействию, вовремя и правильно реагировать на сигналы тревог и не подвергать себя опасности, посещая запрещенные места и объекты.
Фото с сайта «МВД» Приднестровья