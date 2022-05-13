Провокации в Приднестровье: поджог военкомата и атака нефтебазы

На территории непризнанного Приднестровья вражеские силы продолжают продвигать провокации: в частности зафиксирована попытка поджечь военкомат в Тирасполе и фейковая атака на нефтебазу. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Оперативного командования «Юг».

Как отмечают в Оперативном командовании, расшатывание ситуации в Приднестровье должно стать основанием для обвинения Украины в посягательстве на территорию непризнанной республики.

«Однако упорядоченная деятельность и система обороны приграничных районов с украинской стороны свидетельствуют о нелепости подобных обвинений. Контрдиверсионные мероприятия в регионе системные и успешные, надежная охрана государственной границы обеспечена»,

– отмечается в сообщении.

По данным ОК «Юг», на сегодняшний день ситуация в Одесской области стабильная и контролируемая, но угроза нанесения ракетных ударов остается в силе.

Состав корабельной группировки рашистов в Черном море не меняется. Но враждебная активность вокруг острова Змеиного тщательно отслеживается.

Одесситов и жителей области призывают не поддаваться ложному информационному воздействию, вовремя и правильно реагировать на сигналы тревог и не подвергать себя опасности, посещая запрещенные места и объекты.

Фото с сайта «МВД» Приднестровья