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Итоги пятницы, 13-го мая в Одессе: враг закрепляется на Змеином, Арциз снова со светом, опять десант?

Итоги пятницы, 13-го мая в Одессе: враг закрепляется на Змеином, Арциз снова со светом, опять десант?

Главные новости пятницы, 13-го мая: в городе Арциз и прилегающих поселках возобновилось электроснабжение. А враг, не смотря на понесенные потери, вновь пробует закрепиться на острове Змеиный, входящим в состав Одесской области.

Итоги дня сообщили начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и спикер Сергей Братчук.

Максим Марченко сообщил, что в одном из городов в Одесской области восстановили электроснабжение. Подстанция, питавшая этот населенный пункт, была повреждена российской ракетой.

Сергей Братчук рассказал, что российские войска вновь пытаются закрепиться на острове Змеиный после недавнего разгрома. Они перебросили туда личный состав на замену потерянного и несколько зенитно-ракетных комплексов ближнего и среднего радиуса действия «ТОР» и, возможно, «Панцирь-М»

Прокомментировал Сергей Братчук и разговоры и возможном воздушном десанте вражеских войск в Приднестровье и морском на одесском побережье. Исключать таких действий со стороны россии нельзя. Но они будут самоубийственными. Попасть по воздуху в Приднестровье минуя украинское воздушное пространство невозможно. А ПВО у нас надежно охраняет небо над Одесской областью. Даже российские истребители не рискуют соваться. А уж военно-транспортные самолеты цель для ПВО намного более легкая.

Что касается высадки с кораблей на берег, тут история аналогичная. У сил обороны в Одесской области остаточно средств поражения для вражеского десанта и в воде, и на суше.

Какой бы десант не предпринял противник – это будет для него самоубийством.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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