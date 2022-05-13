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Остров Змеиный: опубликованы спутниковые снимки после недавних боев (фото)

Остров Змеиный: опубликованы спутниковые снимки после недавних боев (фото)

Международный телеканал CNN обнародовал спутниковые снимки, которые предоставила компания Maxar Technology. На них представлены последствия недавних боев на острове Змеином в Черном море.

Остров Змеиный, спутниковый снимок2

Как утверждают журналисты, на этих снимках виден подбитый на прошлой неделе затонувший российский десантный катер «Серна». Рядом находится еще один катер того же типа.

Также на фото просматривается баржа с подъемным краном.

Остров Змеиный, спутниковый снимок

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Напомним, остров Змеиный снискал славу второй Чернобаевки, так как путинские фашисты уже неоднократно несли там военные потери.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 2 мая украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил в районе острова Змеиного два российских катера типа «Раптор».

А в апреле в окрестностях острова Змеиного был потоплен флагман российского флота ракетный крейсер «Москва».

После этого без прикрытия и снабжения осталась российская группировка на Змеином. Вооруженные силы Украины подвергают ее артиллерийским обстрелам, уничтожая вражескую технику и живую силу на острове.

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