Ситуация со светом в Одессе на утро 27 ноября: утешительного мало

В воскресенье, 27 ноября 2021 года в Одессе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Ситуация в общей электросети страны постепенно стабилизируется, но очень медленно. Поэтому отказаться от экстренных отключений энергетики пока не могут.

Тем не менее вчера они давали прогнозы, что, возможно, уже к завтрашнему дню, 28 ноября, энергосистему удастся сбалансировать и перейти к плановым отключениям по графику по нескольку раз в сутки по 4 часа.

Проблема с поставками электричества возникла после того, как государство-террорист российская федерация начала обстреливать гражданскую энергоинфраструктуру ракетами. Так оккупанты хотят оставить нас, украинцев, без электричества, воды, тепла и связи, чтобы принудить отказаться от освобождения ранее захваченных россией украинских территорий.

Напомним, что зарядить телефоны, ноутбуки, выйти в интернет, согреться и приготовить еду можно в «Пунктах Незламності», которые открылись по всему городу. Их адреса в Одессе можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

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