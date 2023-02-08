Ситуация со светом в Одессе 8 февраля: отключения и ремонты

8 февраля в Одессе продолжаются экстренные отключения света. Их спровоцировала авария, случившаяся 4 февраля. Многие дома все еще без света, в других свет изредка включат на 2 часа.

Об экстренных отключениях сообщает ДТЭК “Одесские электросети”.

В тоже время в министерстве Энергетики Украины проинформировали, что на вечер 7 февраля 58% абонентов в Одессе и Одесском районе оставались без электроэнергии.

Работы на поврежденной подстанции в Усатово продолжаются. Глава НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщил, что часть ремонта должны закончить в пятницу, 10 февраля. Это позволит вернуться к отключениям света в городе и пригородах по графику, который действовал до аварии: 3 часа со светом, 6 – без.

Также сообщалось, что 20 февраля в Одесской области запланирован день без отключений света. Почему именно в этот день не будут отключать свет – читайте в нашей публикации.

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