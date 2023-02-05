Ситуация со светом в Одессе 5 февраля: как проходят отключения и ремонты

Снабжение Одессы и пригородов электроэнергией 5 февраля 2023 года проходит с большими сложностями. По прежнему действуют экстренные отключения света.
В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что свет в городе и Одесском районе отключают, как и в предыдущие дни, экстренно. Графики отключений не действуют.
По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, сейчас в Одессе работает 24/7 работает экстренный штаб.
К вечеру 4 февраля удалось заживить всю критическую инфраструктуру, поэтому город будет иметь воду и тепло.
Хоть и медленно, но подключают и бытовых потребителей. По информации министра, сейчас со светом уже около трети потребителей.
Галущенко отмечает, что следующая задача – как можно скорее вернуть электричество в остальные дома.
Для создания дополнительных электрических мощностей уже сейчас в Одессу следует 31 мощный генератор.
По словам чиновника, сейчас вся страна объединила усилия для того, чтобы помочь оперативно вернуть свет в Одессу.
При этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил в своем телеграм-канале, что повреждения энергообъектов в регионе комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать прогнозы по срокам завершени ремонта пока рано.
Напомним, утром 4 февраля на подстанции в селе Усатово произошла масштабная авария с пожаром – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время последней ракетной атаки. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.
Подробности аварии на подстанции рассказали в НЭК «Укрэнерго». Тогда же энергетики предупредили, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными.
Как сообщалось ранее, в течение суток в Одесскую область будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС. Их задействуют для подключения критической инфраструктуры.
Также в город должна быть перевезена американския газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт. Но на ее монтаж и подключение уйдет несколько недель.