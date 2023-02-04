Новости Одессы и Одесской области

Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом?

Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом?

В наиональной энергетической компании «Укрэнерго» рассказали подробности сегодняшней масштабной аварии на электроподстанции в селе Усатово Одесского района, в результате которой вся Одесса и часть района утром субботы, 4 февраля, остались без света.

Что произошло на подстанции под Одессой 4 февраля?

По информации «Укрэнерго», произошла масштабная авария на магистральной сети в Одесской области. Сегодня утром, 4 февраля, на одной из высоковольтных подстанций (речь идет о подстанции в селе Усатово), от которой заживляется Одесса, вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время ракетной атаки россиян.

Поэтому в Одессе и нескольких прилегающих к городу районах Одесской области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме.

В Одессе в настоящее время действуют аварийные отключения света. При этом в большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям.

В чем причина аварии на подстанции в Усатово?

Горит электроподстанция в Усатово

На подстанции в селе Усатово масштабная авария и пожар

В «Укрэнерго» поясняют, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе были серьезно повреждены.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» возобновляли функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики были вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования.

Когда Одесса снова будет со светом?

К сожалению, отмечают энергетики, масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретное время, когда электроснабжение будет полностью восстановлено. Сейчас специалисты «Укрэнерго» совместно с Одесской ОВА и ДТЭК разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром субботы 4 февраля произошел пожар на электроподстании в селе Усатово Одесского района. В результате Одесса и часть Одесского района оказались обесточенными. Сейчас в городе действуют аварийные отключения электричества.

По информации ДТЭК, сегодняшняя авария стала уже второй за последние сутки.

Напомним, вечером пятницы, 3 февраля, произошло аварийное отключение высоковольтной линии, где накануне энергетики провели ремонтные работы. В итоге обесточенными оказались Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить