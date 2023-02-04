Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом?

В наиональной энергетической компании «Укрэнерго» рассказали подробности сегодняшней масштабной аварии на электроподстанции в селе Усатово Одесского района, в результате которой вся Одесса и часть района утром субботы, 4 февраля, остались без света.

Что произошло на подстанции под Одессой 4 февраля?

По информации «Укрэнерго», произошла масштабная авария на магистральной сети в Одесской области. Сегодня утром, 4 февраля, на одной из высоковольтных подстанций (речь идет о подстанции в селе Усатово), от которой заживляется Одесса, вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время ракетной атаки россиян.

Поэтому в Одессе и нескольких прилегающих к городу районах Одесской области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме.

В Одессе в настоящее время действуют аварийные отключения света. При этом в большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям.

В чем причина аварии на подстанции в Усатово?

В «Укрэнерго» поясняют, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе были серьезно повреждены.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» возобновляли функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики были вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования.

Когда Одесса снова будет со светом?

К сожалению, отмечают энергетики, масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретное время, когда электроснабжение будет полностью восстановлено. Сейчас специалисты «Укрэнерго» совместно с Одесской ОВА и ДТЭК разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные работы ведутся круглосуточно.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром субботы 4 февраля произошел пожар на электроподстании в селе Усатово Одесского района. В результате Одесса и часть Одесского района оказались обесточенными. Сейчас в городе действуют аварийные отключения электричества.

По информации ДТЭК, сегодняшняя авария стала уже второй за последние сутки.

Напомним, вечером пятницы, 3 февраля, произошло аварийное отключение высоковольтной линии, где накануне энергетики провели ремонтные работы. В итоге обесточенными оказались Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы, а также часть Одесского района.