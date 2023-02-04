Новости Одессы и Одесской области

В обесточенную Одессу доставят мощные генераторы и газотурбинную электростанцию, – премьер

В обесточенную Одессу доставят мощные генераторы и газотурбинную электростанцию, – премьер

Сегодня, 4 февраля 2023 года, в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и близлежащих районах применены аварийные отключения света. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный и быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно.

Об этом написал сегодня у себя в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, на внеочередном заседании правительства он поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики и участием и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя «Укрэнерго», представителей мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

«Сейчас основная цель – запитать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций»,

– написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в городе должны круглосуточно работать все «Пункты несокрушимости».

С целью координации работы в Одессу отправились министр энергетики и руководитель «Укрэнерго».

Напомним, утром субботы, 4 февраля, на подстанции в селе Усатово, питающей Одессу и часть Одесского района, произошел пожар – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время ракетной атаки 26 января. В результате Одесса и часть Одесского района остались без электроснабжения. Сейчас в городе действуют аварийные отключения электричества.

Статья по теме: Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом?

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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