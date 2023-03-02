Ситуация с Приднестровьем: новые провокации россии и реакция Украины

Не дождавшись придуманного ими “вторжения” Украины в Приднестровье, россияне теперь рассказывают, что наша страна хочет бросить туда “грязную” ядерную бомбу.

Спикер руководителя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал в эфире Всеукраинского телемарафона новостей, что в направлении Приднестровья сейчас активно работают подразделения психологически-информационных спецопераций России. Однако, со своей стороны, Украина готова к любым провокациям.

Речь о том, что пропаганда страны-агрессора продолжает распространять фейковые новости. Если на предыдущей неделе рашисты пугали весь мир “вторжением” Украины в Приднестровье, то теперь придумали новую страшилку. Про то, что Украина хотела использовать на территории Приднестровья так называемую «грязную бомбу».

Якобы, на судах, которые должны возить продовольствие по “зерновому коридору”, в Одессу и Черноморск завезли ядерные отходы, чтобы потом взорвать их в Приднестровье и вызвать тем самым радиационное заражение местности.

Спикер украинского МИД Олег Николенко на это ответил:

Утверждение России о том, что Украина получила радиологический материал для «провокации», является фейковой новостью. Украина строго придерживается принципа нераспространения ядерного оружия. Не вводите себя в заблуждение учебником российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют.

Ранее россия угрожала подрывом складов с боеприпасами, расположенных на границе Одесской области и Приднестровья.

Также мы рассказывали, сколько войск Украина держит у границы с Приднестровьем и что наша страна вынуждена отгораживаться от враждебного российского анклава фортификационными сооружениями.