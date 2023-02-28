В ВСУ рассказали, сколько украинских войск на границе с Приднестровьем

Одесская область граничит с непризнанным Приднестровьем и россия с 23 февраля заявляет, что Украина готовится напасть на это пророссийское образование на территории Молдовы.

ВСУ готовятся войти в Приднестровье?

В своих заявлениях министерство обороны россии утверждает, что Украина сосредотачивает большое число войск на границе с Приднестровьем и готовит вторжение туда.

Заявления российских военных пропагандистов прокомментировала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

По ее словам, украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем, которые адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны российской федерации, чьи войска находятся на территории этого анклава.

Гуменюк добавила, что НАТО и Украина не позволят российскому десанту высадиться в Приднестровье: «Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь для этого необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит!».

Украина вторгнется в Приднестровье или россия в Молдову?

Здесь стоит пояснить, что по мнению украинских и западных военных экспертов, на самом деле российские агрессоры распространяют заявления про угрозу Приднестровью со стороны Украины для того, что использовать это как повод для собственного вторжения в Молдову.

В частности, такого мнения придерживается Александр Коваленко, одесский военный эксперт и аналитик группы «Информационное сопротивление».

Недавно «Одесская Жизнь» знакомили читателей с ситуацией вокруг складов боеприпасов в поселке Колбасна, распложенных на территории Приднестровья недалеко от Одесской области. Россияне угрожаю подорвать их, чтобы принести вред нашему региону. Насколько реальны угрозы и каким может быть ущерб, читайте в материале: Грозит ли Одессе «ядерная бомба» из Приднестровья.

На фото: Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины