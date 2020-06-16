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Ситуация напряженная: в Кабмине назвали вероятную дату открытия детских лагерей

Ситуация напряженная: в Кабмине назвали вероятную дату открытия детских лагерей

Детские оздоровительные лагеря в Украине откроют не ранее 1 июля. Но это если улучшится ситуация с коронавирусом, которая на данный момент напряженная, сообщил Правительственный портал.

“В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше”, – цитирует портал министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Этот вопрос Кабмин рассмотрит на заседании 22 июня.

Риски открытия детский лагерей по версии Степанова:

  • вероятные вспышки инфекционных заболеваний в лагерях. В таких случаях детей придется везти в инфекционные больницы, а там лечат людей с COVID-19;
  • дети в лагеря приезжают из разных областей страны, в связи с чем коронавирус может начать распространение между регионами.

Ранее сообщалось, что летние лагеря для детей заработают по новым правилам и в лучшем состоянии. За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски.

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