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Літні табори для дітей запрацюють з новими правилами і у кращому стані

Літні табори для дітей запрацюють з новими правилами і у кращому стані

За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт президента.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що кожного року в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

– Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей, – наголосив Володимир Зеленський.

Максим Степанов додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

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