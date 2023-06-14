Ситуация на дорогах Одессы: где пробки

После ночных обстрелов и разрушения гражданской инфраструктуры на проспекте Шевченко, полиция перекрыла движение на участке проспекта. Тем самым образовались пробки на соседних улицах.
Начиная с 1-й ст. Люстдорфской дороги до середины ул. Сегедской пробок нет, движение транспорта свободно.
Ближе к 2-й ст. Люстдорфской дороги начинаются пробки: автомобили, маршрутки, троллейбусы медленно двигаются.
Большой поток автомобилей из Лунного переулка на ул. Сегедскую — по этому маршруту водители движутся в объезд перекрытого участка проспекта Шевченко.
Напомним, что в результате ракетной атаки и повреждения гражданской инфраструктуры, перекрыт участок проспекта Шевченко для движения автомобилей.