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Одессу обстреляли «калибрами»: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Одессу обстреляли «калибрами»: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Россияне направили в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения общественного питания и магазины в центре города. Об этом сообщают в Оперативном командовании (ОК) «Юг».

По информации ОК «Юг», Три человека погибли и 7 получили ранения.

обстрел

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей в самом центре Одессы повлекло за собой разрушение на площади в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

обстрел

Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.

На месте работают спасатели, из-за работы следственных групп временно перекрыто движение по проспекту Шевченко (от проспекта Гагарина до Пироговской).

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обстрел
обстрел
обстрел
обстрел

Напомним, при предыдущем обстреле Одессе погибли люди, повреждены дома, школы и детсады: прокуратура начала расследование.

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Фото: ОК «ЮГ»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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