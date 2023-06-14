Одессу обстреляли «калибрами»: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

Россияне направили в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения общественного питания и магазины в центре города. Об этом сообщают в Оперативном командовании (ОК) «Юг».
По информации ОК «Юг», Три человека погибли и 7 получили ранения.
Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей в самом центре Одессы повлекло за собой разрушение на площади в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.
Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди.
На месте работают спасатели, из-за работы следственных групп временно перекрыто движение по проспекту Шевченко (от проспекта Гагарина до Пироговской).
Напомним, при предыдущем обстреле Одессе погибли люди, повреждены дома, школы и детсады: прокуратура начала расследование.
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Фото: ОК «ЮГ»