Одессу обстреляли «калибрами»: есть погибшие и раненые (фоторепортаж)

На востоке Украины во время контрнаступления ВСУ погиб сержант из Одесской области 9 июня 2023 года в районе населенного пункта Сторожево Волновахского района Донецкой области погиб главный сержант разведывательного взвода Максим Дмитриев. Об этом сообщили в Сафьяновской территориальной громаде Измаильского района. ПОДРОБНЕЕ

Воду в Одессе и области проверили на холеру: результаты анализов (ОБНОВЛЕНО) После подрыва Каховской ГЭС течение несет загрязненную воду из Днепровского бассейна в Одесский залив. Это стало причиной постоянного контроля качества морской и пресной воды. В Одесской области холера не обнаружена. ПОДРОБНЕЕ