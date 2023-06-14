Ситуація на дорогах Одеси: де затори

Після нічного обстрілу і руйнування цивільної інфраструктури на проспекті Шевченка, поліція перекрила рух на ділянці проспекту. Тим самим утворилися затори на сусідніх вулицях.
Починаючи з 1-ї ст. Люстдорфської дороги до середини вул. Сегедської заторів немає, рух транспорту вільний.
Ближче до 2-ї ст. Люстдорфської дороги починаються затори: автівки, маршрутки, тролейбуси повільно рухаються.
Великий потік автомобілів з Місячного провулку на вул. Сегедську – цим маршрутом водії рухаються в об’їзд перекритої ділянки проспекту Шевченка.
Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки й пошкодження цивільної інфраструктури, перекрито ділянку проспекту Шевченка для руху автомобілів.