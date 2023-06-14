Ситуація на дорогах Одеси: де затори

За яку несправність можна позбутися водійських прав на півроку Щоб не створювати аварійну ситуацію на дорозі, водій, сідаючи за кермо, має бути впевнений у справності свого авто. В іншому разі він не тільки буде зобов’язаний сплатити великий штраф, а й може бути позбавлений водійських прав.

Так, водіїв попереджають про покарання за їзду з непрацюючими габаритними вогнями. Цю несправність досить легко виявити, особливо в темний час доби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Водійське посвідчення в Україні отримуватимуть за новою системою: подробиці До кінця року в Україні запровадять нову систему отримання водійського посвідчення. З 1 червня запускають пілотний проєкт роботи нової системи, до якого долучилася й Одеська область. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ