оркестр
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Перший концерт відбувся у місті Йокогама. Програму відкрив Державний Гімн України. Оркестр виконає серію виступів у Такасакі, Тотігі, Токіо, Кобе та Кітамі. Головний запрошений диригент театру Хірофумі Йошіда очолює колектив під час гастролей.

До концертної програми увійшли класичні твори західноєвропейських композиторів. Окреме місце займає українська музика – прозвучать твори Миколи Лисенка, Платона Майбороди та Левка Колодуба.

У міністерстві наголошують, що гастролі спрямовані на популяризацію української культури за кордоном та зміцнення культурних зв’язків між Україною та Японією. Одеська опера продовжує інтеграцію української музичної спадщини у світовий культурний простір.

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