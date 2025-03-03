Перший концерт відбувся у місті Йокогама. Програму відкрив Державний Гімн України. Оркестр виконає серію виступів у Такасакі, Тотігі, Токіо, Кобе та Кітамі. Головний запрошений диригент театру Хірофумі Йошіда очолює колектив під час гастролей.
До концертної програми увійшли класичні твори західноєвропейських композиторів. Окреме місце займає українська музика – прозвучать твори Миколи Лисенка, Платона Майбороди та Левка Колодуба.
У міністерстві наголошують, що гастролі спрямовані на популяризацію української культури за кордоном та зміцнення культурних зв’язків між Україною та Японією. Одеська опера продовжує інтеграцію української музичної спадщини у світовий культурний простір.
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