Сильный взрыв в Одессе: по городу выпустил ракету российский самолет

В 20:30, в пятничный вечер, когда одесситы приходят домой после рабочего дня, в городе раздался сигнал воздушной тревоги. При этом в Воздушных силах украины сообщили об активности тактической авиации российских агрессоров над Черным морем.

Затем последовала череда сообщений мониторинговых телеграм-каналов о том, что в сторону города запущена ракета класса воздух-земля, предположительно Х-59 или Х-31. Эти ракеты не такие дальнобойные, как российские “Калибры”, “Искандеры” или “Кинжалы”, и несут боевой заряд, приблизительно в два раза меньший.

Но и такое оружие может наделать много бед. К счастью, подобные ракеты часто сбиваются системами противовоздушной обороны наших защитников.

Вскоре раздался сильный взрыв. Удалось ли сбить атакующую город ракету в этот раз, по состоянию на 21:30, не известно. Но также не было и сообщений о прилете, разрушениях или пострадавших.

Как только появится информация о последствиях этого рашистского удара, или судьбе запущенной ракеты, “Одесская Жизнь” сразу расскажет о них своим читателям.