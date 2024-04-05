Новости Одессы и Одесской области

Сильный взрыв в Одессе: по городу выпустил ракету российский самолет

Сильный взрыв в Одессе: по городу выпустил ракету российский самолет

Вечером 5 апреля 2024 года российский самолет из акватории Черного моря обстрелял Одессу — запустил по городу ракету класса воздух-земля. 

В 20:30, в пятничный вечер, когда одесситы приходят домой после рабочего дня, в городе раздался сигнал воздушной тревоги. При этом в Воздушных силах украины сообщили об активности тактической авиации российских агрессоров над Черным морем.

Затем последовала череда сообщений мониторинговых телеграм-каналов о том, что в сторону города запущена ракета класса воздух-земля, предположительно Х-59 или Х-31. Эти ракеты не такие дальнобойные, как российские “Калибры”, “Искандеры” или “Кинжалы”, и несут боевой заряд, приблизительно в два раза меньший. 

Но и такое оружие может наделать много бед. К счастью, подобные ракеты часто сбиваются системами противовоздушной обороны наших защитников. 

Вскоре раздался сильный взрыв. Удалось ли сбить атакующую город ракету в этот раз, по состоянию на 21:30, не известно. Но также не было и сообщений о прилете, разрушениях или пострадавших. 

Как только появится информация о последствиях этого рашистского удара, или судьбе запущенной ракеты, “Одесская Жизнь” сразу расскажет о них своим читателям.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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