Сильний вибух в Одесі: містом випустив ракету російський літак

О 20:30, у п’ятничний вечір, коли одесити приходять додому після робочого дня, у місті пролунав сигнал повітряної тривоги. При цьому у Повітряних силах україни повідомили про активність тактичної авіації російських агресорів над Чорним морем.

Потім була низка повідомлень моніторингових телеграм-каналів про те, що в бік міста запущена ракета класу повітря-земля, імовірно Х-59 або Х-31. Ці ракети не такі далекобійні, як російські “Калібри”, “Іскандери” або “Кинджали”, і несуть бойовий заряд, приблизно вдвічі менший.

Але й така зброя може наробити багато негараздів. На щастя, такі ракети часто збиваються системами протиповітряної оборони наших захисників.

Незабаром пролунав сильний вибух. Чи вдалося збити ракету, що атакує місто, цього разу, станом на 21:30, не відомо. Але також не було й повідомлень про приліт, руйнування чи постраждалих.

Як тільки з’явиться інформація про наслідки цього рашистського удару, чи долю запущеної ракети, “Одеське Життя” одразу розповість про них своїм читачам.