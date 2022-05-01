Сильный взрыв в Одессе: в поминальный день над городом сбили российский беспилотник

Очередной беспилотник сбили около 9:40 утра над Одессой наши защитники. С помощью БПЛА российские фашисты ведут разведку и наводят ракетные удары по нашему городу.

О том, что над городом сбит вражеский разведчик, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно», — сказано в сообщении.

А мы напоминаем, что в этом году на 1 мая пришелся поминальный день. Но для рашистов нет ничего святого. За день до Пасхи, 8 дней назад, они разрушили жилую высотку. Погибли 7 одесситов, среди которых были трехмесячная девочка и беременная женщина. В тот же день враг второй ракетой уничтожил часть Таировского кладбища.

Поэтому рекомендуем всем одесситам прислушаться к советам полиции и воздержаться от посещения кладбищ сегодня. Зачастую, присутствие беспилотника в небе может предвещать ракетный удар по городу.

Фото иллюстративное