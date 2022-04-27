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Одесситов и жителей области просят не посещать кладбища в поминальные дни

Одесситов и жителей области просят не посещать кладбища в поминальные дни

Посещение кладбищ в поминальные дни – традиция большинства украинцев. Но этом году в полиции просят людей не посещать кладбища – есть угроза ракетных обстрелов.  

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Следующее за пасхой воскресенье – традиционный поминальный день в Украине. Люди приходят на кладбища помянуть близких людей и родственников на их могилах.

Но в этом году в полиции рекомендуют воздержаться от этой традиции. В крайнем случае не создавать на кладбищах массовых скоплений людей.

«В условиях войны, просим вас воздержаться от посещения кладбищ из-за опасности. Рашисты неоднократно производили обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и территории кладбищ. По возможности, перенесите визит к моменту, когда ситуация в стране станет более безопасной, — говорится в сообщении.

В Одессе уже был прецедент с обстрелом кладбища. 23 апреля россия нанесла массовый ракетный удар по Одессе. Одна ракета упала на территорию Таировского кладбища. Было разрушено более 1000 кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, которая в это время убирала могилы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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