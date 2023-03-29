Новости Одессы и Одесской области

Сильный шторм затопил поселок Затока в Одесской области (видео)

Сильный шторм затопил поселок Затока в Одесской области (видео)

28 марта 2023 года из-за сильного штормового ветра в поселке Затока на берегу Днестровского лимана произошло наводнение.

Об этом стало известно из публикаций очевидцев в местных телеграм-каналах.

Сообщается, что по причине мощного штормового северного ветра, уровень воды в Днестровском лимане поднялся почти на метр в его южной части.

Это привело к подтоплению частных домов на берегу лимана и пляжей. Очевидцы сообщают, что шторм разрушил некоторые причалы, из-за чего рыбацкие лодки  унесло в лиман.

На некоторых участках и даже в помещениях стоит вода по колено, люди вынуждены спасать имущество от воды.

Напомним, что с 28 марта в Одесской области дует сильный штормовой ветер. В самом областном центре это привело к тому, что там начался настоящий древопад. Известно о падении более 100 деревьев. В результате этого пострадали 2 человека и порядка 30 автомобилей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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