Новости Одессы и Одесской области

Деревья в Одессе продолжают падать, будьте осторожны

Деревья в Одессе продолжают падать, будьте осторожны

В мэрии призывают одесситов соблюдать осторожность и не находиться вблизи деревьев, пока дует сильный ветер. Так, вчера упавшие ветки придавили двух человек, которых госпитализировали.

По данным коммунальных служб Одессы, только 28 марта 2023 года сильный ветер повалил и повредил 104 дерева на территории города.

Специалисты КП «Горзелентрест» пока  убрали около половины из них.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 марта 2023, по Одессе и области сохранятся порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить передвижения и поездки по городу, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – вследствие дождя и порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01

Внимание! Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать и сразу сообщать по номеру 102.

Ранее «Одесская Жизнь» уже писала, что в Одессе падающие деревья давят людей и машины.

Также мы предупреждали, что в Одессе могут обрываться провода и рассказывали как правильно вести себя, оказавшись рядом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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