Новости Одессы и Одесской области

Сильнейший взрыв и пожар под Одессой: россия ударила баллистической ракетой

Сильнейший взрыв и пожар под Одессой: россия ударила баллистической ракетой

Вечером 22 марта 2024 страна-агрессор атаковала Одесский район баллистической ракетой с территории Крыма. На месте прилета возник пожар. Целью, вероятно, был объект энергетики.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали, что для южных областей Украины существует угроза обстрела баллистическим вооружением. Вскоре раздался сигнал воздушной тревоги и по официальным каналам предупредили о ракетной опасности.

Примерно в 18:13 местные телеграм-каналы сообщили о прилете по территории Одесского района. Очевидцы говорили о мощном взрыве и облаке дыма и пламени, взметнувшихся в небо.

Вскоре телеграм-канал “Николаевский Ванек”, который связывают с ВСУ и руководством Николаевской ОВА, подтвердил прилет и уточнил, что враг снова пытается атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Позже Силы обороны Юга сообщили, что рашисты продолжают активную беспилотную разведку с моря и снова применили баллистику по Одесщине.

Из временно оккупированного Крыма ударил, вероятно, «Искандер-М», пытаясь уничтожать инфраструктуру региона.

В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

 

Силы обороны призывают одесситов и жителей области быть сознательными и внимательными, оперативно реагировать на предупреждение об опасности и переходите в укрытие.

А также не мешать работать силам обороны и не помогать врагу информацией о работе ПВО.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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