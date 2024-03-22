Сильнейший взрыв и пожар под Одессой: россия ударила баллистической ракетой

Перед этим мониторинговые каналы сообщали, что для южных областей Украины существует угроза обстрела баллистическим вооружением. Вскоре раздался сигнал воздушной тревоги и по официальным каналам предупредили о ракетной опасности.

Примерно в 18:13 местные телеграм-каналы сообщили о прилете по территории Одесского района. Очевидцы говорили о мощном взрыве и облаке дыма и пламени, взметнувшихся в небо.

Вскоре телеграм-канал “Николаевский Ванек”, который связывают с ВСУ и руководством Николаевской ОВА, подтвердил прилет и уточнил, что враг снова пытается атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Позже Силы обороны Юга сообщили, что рашисты продолжают активную беспилотную разведку с моря и снова применили баллистику по Одесщине.

Из временно оккупированного Крыма ударил, вероятно, «Искандер-М», пытаясь уничтожать инфраструктуру региона.

В Одесском районе, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

Силы обороны призывают одесситов и жителей области быть сознательными и внимательными, оперативно реагировать на предупреждение об опасности и переходите в укрытие.

А также не мешать работать силам обороны и не помогать врагу информацией о работе ПВО.