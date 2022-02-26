Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» (сирена): что нужно делать, услышав такой сигнал

Завтра, в среду, 16 июня, в Одессе будут звучать сирены.

В ночь на субботу, 15 мая, в Одессе неожиданно завыли сирены. По словам очевидцев, они звучали примерно с часа до двух ночи поочередно в разных частях города.

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