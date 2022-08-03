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На поселке Котовского может выть сирена – о чем предупреждают одесситов?

На поселке Котовского может выть сирена – о чем предупреждают одесситов?

Сегодня, 3 августа, в Одессе на поселке Котовского можно услышать звук сирены, притом, что воздушная тревога в городе не объявлялась.
Что это может означать и стоит ли волноваться по этому поводу, разъясняет Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Так, из-за ремонта громкоговорителей на улицах Бочарова и Академика Заболотного в этом микрорайоне может звучать сигнал тревоги, но сейчас это не что иное как проверка работы громкоговорителей, предупреждают в мэрии.

А в целом, напомним, одесситов неоднократно предупреждали: игнорировать сигналы воздушной тревоги не следует – угроза нанесения ракетных ударов по нашему региону остается очень высокой.

Вы также можете узнать: Как прошла в Одессе ночь на 3 августа?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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