На поселке Котовского может выть сирена – о чем предупреждают одесситов?

Сегодня, 3 августа, в Одессе на поселке Котовского можно услышать звук сирены, притом, что воздушная тревога в городе не объявлялась. Что это может означать и стоит ли волноваться по этому поводу, разъясняет Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

Так, из-за ремонта громкоговорителей на улицах Бочарова и Академика Заболотного в этом микрорайоне может звучать сигнал тревоги, но сейчас это не что иное как проверка работы громкоговорителей, предупреждают в мэрии.

А в целом, напомним, одесситов неоднократно предупреждали: игнорировать сигналы воздушной тревоги не следует – угроза нанесения ракетных ударов по нашему региону остается очень высокой.

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